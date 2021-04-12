Kardeşi PKK tarafından kaçırılan abla: Görüntü ve fotoğrafa rağmen inkar ediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşi PKK tarafından kaçırılan abla: Görüntü ve fotoğrafa rağmen inkar ediyorlar

DHA

Kardeşi PKK tarafından kaçırılan abla: Görüntü ve fotoğrafa rağmen inkar ediyorlar


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Kırıkdağ köyünde 5 yıl önce 9 yaşındayken ortadan kaybolan, Zap Suyu'na düştüğü ileri sürüldüğü için de günlerce aranan Hamza Adıyaman'ın Suriye'deki PKK/YPG kampındaki görüntülerinden sonra, terör örgütü kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafı da aileye ulaştı. Abla Aysun Adıyaman, "Kardeşim boğulmadı, PKK içindeki görüntülerinden sonra bu sefer bize 2 ay önce de fotoğrafı geldi. Ama hala inkar ediyorlar" dedi. 
Hakkari'nin merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde 9 Mart 2016'da kaybolan ve "Zap Suyu'nda boğuldu" denilen Hamza Adıyaman'ın ailesi, bir süre sonra çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendi. Çocuklarını aramak için Irak'ın kuzeyine giden anne ve baba, günlerce izini sürdükleri Hamza'yı alamadan dönmek zorunda kaldı. Evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır, Hakkari ve Van'daki eylemlere katılarak mücadele eden aile, oğullarını, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kampında teröristlerce silah eğitimi verilen çocukların görüntüleri arasında tespit etti. Hamza'yı terör örgütünün elinden kurtarmak için her yolu deneyen aile, çocuklarının dağa kaçırılmasından ise HDP'yi sorumlu tutuyor. 
'BİR BABA HAKURK'TA KARDEŞİMLE KARŞILAŞIYOR'
Hamza'nın annesi Rukeyta Adıyaman, oğlunun kıyafetlerini koklayıp gözyaşı dökerken, ablası Aysun Adıyaman, Zap Suyun'da boğuldu denilen kardeşinin PKK tarafından kaçırıldığın, bununla ilgili önce video, daha sonra da çekilen bir fotoğrafta net olarak gördüklerini söyledi. Kardeşini istediğini belirten Adıyaman, şöyle konuştu: 
"Bu olay 2016 gerçekleşti, Hamza kaybolduğu gün, ilk önce okul saati içinde eve öğrenci gönderiyorlar. 'Hamza okulda değil, kayıp, evde mi ?' demişler. Annem 'yok' deyince çocuklar geri gitmiş. Anlıyoruz ki, kontrol için geldiler. Sonra 'Hamza suya düştü' dediler. Bizimkiler de düştüğü yere gidiyor. Orada bir araç vardı, camları siyahlar içinde bir araba görmüş annem ve ona sormuş. Tek kelime cevap vermemişler. Annem biraz uzaklaşınca araç hızla gitmiş. Dalgıçlar geldi, AFAD geldi. Herkes kardeşimi aradı. Ama herhangi bir şekilde netice alamadık. Olay üzerinden aylar geçtikten sonra yine evladı PKK tarafında kaçırılan bir baba Hakurk kampında kardeşime denk geliyor. Kardeşimle konuşuyor kardeşim Hamza da Mehmet Adıyaman'ın torunu olduğunu söylüyor. Adam da, dedem kanaat önderi olduğu için tanıdığını söyledi. Kardeşim Hamza da  adama 'Benim için Zap Suyu'nda boğuldu' dediler ancak ben suya düşmedim. Aileme söyleyin beni kurtarsınlar.  Hatta olayın geçtiği gün ellerim ayaklarım bağlı halde siyah bir aracın içindeydim. Annemi görüyordum ağzım bantlı olduğu için hiçbir şekilde bağıramıyordum' demiş. Evladını aramaya giden baba döndüğünde bize ulaşıyor.  Bize evladımızın yaşadığını söylüyor. Bunun üzerine annem babam PKK kampına gidiyor. Babam kardeşimi aramaya giderken Hakurk kampında bir aracın içinde gördü. 'Oğlum Hamza' deyince aracı oradan hızla uzaklaştırdılar. Kardeşim boğulmadı, PKK içindeki görüntülerinden sonra bu sefer bize 2 ay önce de fotoğrafı geldi. Ama hala inkar ediyorlar"
 DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-04-12 12:35:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurum müdürlerinden şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kurum müdürlerinden şehit ailesine ziyaret
Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti
Yüksekova’da okullar arası satranç turnuvası
YEREL HABERLER Yüksekova’da okullar arası satranç turnuvası
Harita mühendisinden ‘Sığır Balıkçıl’ kuşuna şefkat eli
YEREL HABERLER Harita mühendisinden ‘Sığır Balıkçıl’ kuşuna şefkat ...
Hakkari'de, mağarada PKK'nın giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de, mağarada PKK'nın giyim ve yaşam malzemesi ...
Şemdinli’de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de teröristlere ait yaşam malzemesi ele ...
Ayakkabı tamircisi Abdurrahman amca, yer konusunda yardım istedi
YEREL HABERLER Ayakkabı tamircisi Abdurrahman amca, yer konusunda ...
Saniyelerle düşen tabelanın altında kalmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Saniyelerle düşen tabelanın altında kalmaktan ...
Dağ keçileri sınır bölgesinde sürü halinde görüntülendi
YEREL HABERLER Dağ keçileri sınır bölgesinde sürü halinde ...
Genel Başkanı Keşir Hakkari’de Hakkarili kadınlar "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programına yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Genel Başkanı Keşir Hakkari’de Hakkarili kadınlar ...
(Özel haber) Atölyeye çevirdiği evinin üst katında yaptığı kıl çadırlarla zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER (Özel haber) Atölyeye çevirdiği evinin üst katında ...
Yüksekovalı kolej öğrencileri birinciliği pasta keserek kutladılar
YEREL HABERLER Yüksekovalı kolej öğrencileri birinciliği pasta ...