Türkiye Diyanet Vakfı, bölge birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

Türkiye Diyanet Vakfı; ülke genelindeki Kur’an kursu öğrencileri arasında düzenlenen Kur’anı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında Güneydoğu Anadolu Bölge birincisi seçilen Ahmedi Hani Kur’an Kursu öğrencisi Ersel Demirel’i ödüllendirdi.

Kurs öğrencisi Demirel ile kurs yönetici İlyas Çiftçi’nin ödülleri müftülükte düzenlenen törenle verildi. İl Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Faruk Gürbüz, Kur’anı Kerim’in dünya ve ahireti kazandıran bir kitap olduğunu belirterek, “Hükümlerine uyduğumuz taktirde her iki dünyada kurtuluş ve saadetimize vesiledir. Kardeşimiz Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında bölge birincisi olduğundan bugüne sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve alakanın yanında, olumlu mesaj ve temenniler aldık. Bu denli ilgi ve alaka ancak Kur’anı Kerim sayesinde yaşanabilirdi. Bunu da bölge birincisi olarak Ersel kardeşimiz bizlere yaşattı. Bunun için kendisine tekrar teşekkür ederim. Bu sebeple Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince kendisi ve kurs yöneticisi için gönderilen ödülü Kur’anı Kerim’in indirilmeye başlandığı ayın ilk gününde takdim etmekten ayrıca mutluluk duyuyorum" dedi.

Kurs öğrencisi Ersel Demirel de, bölge birincisi olduktan sonra kendisine gösterilen ilgi ve alaka dolaysıyla herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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