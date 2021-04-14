Yüksekova'da 35 kilo eroin ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 çuval içerisinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13 Nisan 2021 günü Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Kale Deresi mevkii kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda; 2 çuval içerisinde 35 paket halinde 35 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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