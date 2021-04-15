Hakkari’de kurtarma tatbikatı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, kayak merkezi mevkiinde AFAD İl Müdürlüğü nezaretinde tatbikat gerçekleştirdi.

Karda hayatta kalma, karla mücadele ve çığda arama kurtarma konularında eğitim alan Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, gerçekleştirdikleri tatbikatta tam not aldı.

İlerleyen süreçte bu kapsamdaki eğitimlerin devam edeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, birinci derece deprem bölgesinde yer alan Hakkari’de, tedbir yönünden afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Müdür Gür, “Öğretmenlerimiz, afet ve acil durum eğitimini aldılar. Çocuklarımıza psikososyal destek sağlamak ve enkaz başında arama kurtarma çalışmalarına katılmak alanında büyük bir görev üstlenecekler. 25 kişilik eğitimli öğretmenimizi Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri çatısı altında topluyoruz. Afet ve acil durumlarda, sahada ihtiyaç duyulan her anda öğretmenlerimizle birlikte, ilimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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