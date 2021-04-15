Hakkarili öğrencilere kitap desteği

ÖNDER Hakkari İmam Hatipliler Derneği tarafından kentte eğitim gören 8 ve 12. sınıf öğrencilerine verilmek üzere kaynak kitap desteği yapıldı.

Ücretsiz olarak üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere dağıtılacak olan toplam 3 bin 500 kitap, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Kitapları teslim alan Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ÖNDER İmam Hatiplere Derneği Başkanına böyle bir destek verdiği için teşekkür etti. Kitapların ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağını belirten Gür, "3 bin 500 adet, içinde 5 deneme sınavı olan kitapları aldık ve öğrencilerimize teslim edeceğiz. Böyle bir çalışma yaptıkları için başta ÖNDER İmam Hatipler Derneğine teşekkür ederiz” dedi.

ÖNDER İmam Hatipler Derneği Başkanı Adil Demir ise kentte okuyan öğrencilerin herkesin öğrenicisi olduğunu ve bu öğrencilerin en güzel üniversitelerde ve liselerde okumaları için herkesin destek olması gerektiğini söyledi.

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