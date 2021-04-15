Hakkarili öğrencilere kitap desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkarili öğrencilere kitap desteği

İHA

Hakkarili öğrencilere kitap desteği

ÖNDER Hakkari İmam Hatipliler Derneği tarafından kentte eğitim gören 8 ve 12. sınıf öğrencilerine verilmek üzere kaynak kitap desteği yapıldı.
Ücretsiz olarak üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere dağıtılacak olan toplam 3 bin 500 kitap, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Kitapları teslim alan Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ÖNDER İmam Hatiplere Derneği Başkanına böyle bir destek verdiği için teşekkür etti. Kitapların ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağını belirten Gür, "3 bin 500 adet, içinde 5 deneme sınavı olan kitapları aldık ve öğrencilerimize teslim edeceğiz. Böyle bir çalışma yaptıkları için başta ÖNDER İmam Hatipler Derneğine teşekkür ederiz” dedi.
ÖNDER İmam Hatipler Derneği Başkanı Adil Demir ise kentte okuyan öğrencilerin herkesin öğrenicisi olduğunu ve bu öğrencilerin en güzel üniversitelerde ve liselerde okumaları için herkesin destek olması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yapışık beşiz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı
YEREL HABERLER Yapışık beşiz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı
Havaların ısınmasıyla kadınların pancar mesaisi başladı
YEREL HABERLER Havaların ısınmasıyla kadınların pancar mesaisi ...
Hakkari’de kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Hakkari’de kurtarma tatbikatı
Hakkari Emniyet Müdürü Aydın gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Hakkari Emniyet Müdürü Aydın gazetecilerle bir araya ...
Yüksekova'da 35 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da 35 kilo eroin ele geçirildi
Çukurca’da çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği
YEREL HABERLER Çukurca’da çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği
Yüksekova’da Ramazan yoğunluğu
YEREL HABERLER Yüksekova’da Ramazan yoğunluğu
Köylülerin tilkilerle başı dertte Son bir ay içerisinde tilkiler 60 kümes hayvanını telef etti
YEREL HABERLER Köylülerin tilkilerle başı dertte Son bir ay ...
Ramazanın ilk iftarı Hakkari'de açıdı
YEREL HABERLER Ramazanın ilk iftarı Hakkari'de açıdı
Türkiye Diyanet Vakfı, bölge birincisi öğrenciyi ödüllendirdi
YEREL HABERLER Türkiye Diyanet Vakfı, bölge birincisi öğrenciyi ...
Bu beldenin ulaşımı artık bedava
YEREL HABERLER Bu beldenin ulaşımı artık bedava
Şehitlerin isimleri okul kütüphanelerinde yaşatılıyor
YEREL HABERLER Şehitlerin isimleri okul kütüphanelerinde yaşatılıyor
Hakkari'de okullar “Doğa Dostu Nesiller” projesiyle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Hakkari'de okullar “Doğa Dostu Nesiller” projesiyle ...
Hakkari Emniyet Müdürlüğünden spor kulüplerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Hakkari Emniyet Müdürlüğünden spor kulüplerine ...
Çiğköfteciden sağlıkçılara sürpriz
YEREL HABERLER Çiğköfteciden sağlıkçılara sürpriz
Yüksekovalı çiftçilerden ekim seferberliği
YEREL HABERLER Yüksekovalı çiftçilerden ekim seferberliği
Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturuyor
YEREL HABERLER Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler ...