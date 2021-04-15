Hakkari’de silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde tespit edilen bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan EREN9/Yaylapınar2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyü Eskiyaylapınar mevkii kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde tespit edilen bir mağarada bulunan 6 adet 105 litrelik jelikan bidon içerisinde; 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet roketatar sevk fişeği, 9 adet savunma tipi el bombası, 9 adet el bombası fünyesi ve mandalı, 185 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 138 adet bixi mühimmatı, 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 parça halinde toplam 100 metre EYP (El Yapımı Patlayıcı) yapımında kullanıldığı değerlendirilen elektrik kablosu, 50 kilogram bulgur, 50 kilogram tuz, 50 kilogram makarna, 50 kilogram şeker, 15 kilogram salça, 20 litre yağ, 2 çift ayakkabı, çeşitli mutfak eşyaları, 30 adet tıbbi ilaç, 10 adet şırınga, 3 kilogram çikolata, 2 adet çakmak gazı, 2 adet terör örgütüne ait paçavra bez parçası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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