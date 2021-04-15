Şemdinli'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'EREN-9/Yaylapınar-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu Operasyonu' kapsamında Şemdinli İlçesi Yaylapınar Köyü Eskiyaylapınar Mevkii kırsal alanına operasyon düzenledi. Arazide arama yapan ekipler teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramalarda 6 adet 105 litrelik jelikan bidon içerisinde 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 roketatar sevk fişeği, 9 savunma tipi el bombası, 9 el bombası fünyesi ve mandalı, 185 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 138 Bixi mühimmatı, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 parça halinde toplam 100 metre EYP (El Yapımı Patlayıcı) yapımında kullanıldığı değerlendirilen elektrik kablosu, 50'şer kilo bulgur, tuz, makarna ve şeker, 15 kilo salça, 20 litre yağ, 2 çift mekap ayakkabı, çeşitli mutfak eşyaları, 30 tıbbi ilaç, 10 şırınga, 3 kilo çikolata, 2 çakmak gazı ile terör örgütüne ait bez parçası ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-04-15 15:17:20



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