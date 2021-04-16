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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Aydın'dan veda mesajı

İHA

Müdür Aydın'dan veda mesajı

Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın veda mesaj yayınladı.
"Çok kıymetli Hakkârili hemşehrilerim" diye sözlerine başlayan Müdür Aydın, "Hakkâri İl Emniyet Müdürü olarak başlamış olduğum görevime bakanlık makamı oluru ile vekâleten Van İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmem nedeniyle veda ediyorum. Göreve başladığım ilk günden itibaren Hakkârili vatandaşlarımıza hizmet etmek için ekibim ile birlikte büyük bir gayret ve özveriyle çalıştık. Bir yandan ilimizdeki huzur ve güven ortamını sağlamaya çalışırken diğer yandan kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde tüm vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmenin gayreti içerisinde olduk. Yaptığımız çalışmalarda Hakkâri halkının desteğini yanımızda hissetmek bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Doğal güzellikleri, tarihi, medeniyeti ve eşsiz kültürüyle nam salan bu kadim şehre veda ederken, görevim süresince hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Valimiz İdris Akbıyık başta olmak üzere askeri, adli ve jandarma teşkilatlarımızın değerli mensuplarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerinin kıymetli yöneticilerine, basınımızın güzide temsilcilerine, birlikte çalışmaktan gurur ve onur duyduğum çalışma arkadaşlarıma ve tüm Hakkâri halkına teşekkürlerimi sunuyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler temenni ediyorum. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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