Şehit Piyade Uzman Çavuş Günaydın, törenle memleketine uğurlandı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Erdemli Deresi´ne düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (35), akşam saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Hakkari'nin İran ve Irak´a sınırı olan Şemdinli ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, 12 Nisan´da Tekeli Hudut Taburu´nun şebeke suyu hattında oluşan arızanın giderilmesinden sonra dönerken, köprüde dengesini kaybederek Erdemli Deresi´ne düştü. Durumu ağır olan ve Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli 1 çocuk babası Uzman Çavuş Günaydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün kurtarılmayarak şehit oldu.

Şehit asker için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı´nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Vali vekili Mustafa Emre Kılıç, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın´ın naaşı helikopterle Yüksekova´ya buradan da uçakla Adana´ya uğurlanacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-04-16 22:10:03



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