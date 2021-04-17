Çukurca’da PKK'ya darbe: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen ‘Eren9/Kazan2 Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN9/Kazan2 operasyonu kapsamında; 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde 49 tim ve 637 personel ile icra edilen operasyonda; 14 adet antitank roketatar mühimmatı, 7 adet 60’lık havan mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet EYP (el yapımı patlayıcı), 1 adet RPG7 roketatar silahı, 2 adet savunma tipi el bombası, 500 adet Bixi mühimmatı, 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet güneş paneli, 2 adet telsiz, 1 adet uzaktan kumanda, 24 adet pil, 185 metre elektrik kablosu, 1 adet işaret fişeği, 1 adet termal şemsiye, çok sayıda EYP ateşleme malzemesi, elektrikli fünye, yaşamsal malzeme, ağrı kesici ve tıbbi ilaçlar ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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