ASRİAD Hakkari Şubesinden 350 aileye et yardımı

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Hakkâri Şubesi, il genelinde ihtiyaç sahibi 350 aileye et yardımında bulundu.

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Hakkâri Şubesi, genel kuruldan hemen sonra sosyal sorumluluk çerçevesinde ilk faaliyetini gerçekleştirmeye başladı. Ramazan ayında Hakkari merkez, Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde ihtiyaç sahibi 350 aileye ortalama 5’er kilogram et dağıtımına başlandı.

Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen yardım dağıtımına ASRİAD Hakkâri Şube Başkanı Nazmi Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Derman Çetin, Hüseyin Korkmaz, Nihat Gültekin, Gıyasettin Uğuz, Hüseyin Kapan, Yusuf Ertunç, Azmi Demir ve Kerem Yüzeç katıldı. ASRİAD Hakkâri Şube Başkanı Nazmi Demir, genel kurulda söz verdikleri gibi hiç durmadan hizmet edeceklerini belirterek, “Merkez ve dört ilçemizde gerçekleştirmekte olduğumuz bu hayır işine Çukurca ilçemizde başlamış bulunmaktayız. İlimiz geneli için planladığımız bu hayır işinde Çukurca ilçemiz için 8 koyun kesimi yapılarak, 44 ailemize 5’er kilogram olacak şekilde adak eti dağıtımımız gerçekleşiyor. İhtiyaç sahibi ailelerin tespitinde son derece titiz davrandık. Mübarek Ramazan ayı boyunca her hafta bir ilçemizde bu etkinliğimiz devam edecektir. Bu etkinliğimizde katkıda bulunan genel merkezimize, Başkanımız Adnan Danışman'a, üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

ASRİAD Hakkâri Şubesince gerçekleştirilen faaliyetin son derece düzenli ve özenli yapıldığını ifade eden dar gelirli aileler ise emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

