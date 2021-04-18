Yüksekova'da mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen PKK/KCK bölücü terör örgütü operasyonunda mağarada mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, " İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; 17.04.2021 günü Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı mevkiinde icra edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet GÜÇLÜ Çamdalı1 operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağara içerisinde; 2 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneğinde kullanılan telsiz, 4 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneğinde kullanılan elektronik devre kutusu, 394 gram C4 olduğu değerlendiren atlayıcı madde, 1 adet 5.56 çapında mühimmat, 2 adet 8'li blok haline getirilmiş büyük boy pil, 6 adet sargı halinde yaklaşık 50 metre bakır bobin teli, 1 adet batarya şarj ünitesi, 1 adet basma düzenekli EYP (El Yapımı Patlayıcı) hazırlamak için konu anlatımlı not kağıdı, 1 adet çift tarafı cam olan elektrikle çalışan mercek olduğu değerlendirilen alet, 1 adet telsiz anteni ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.