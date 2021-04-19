Yüksekova´da ters laleler çiçek açtı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki dağ eteklerinde ısınan havalarla birlikte çiçek açan ters laleler, görsel şölen sunuyor.

Anavatanı Hakkari olan koruma altındaki ters laleler, Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Karlı köyünde kayalıklar arasından yükselirken, fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Bölge halkı kısa ömürleri olan ters lalelerin büyük ilgi gördüğünü söylüyor.

Bölgede fotoğrafçılık yapan Erkan Çapraz, "Genelde yüksek kesimlerde yetişir. Burası Karlı köyü her yıl nisan sonu ve mayıs başında açmaya başlarlar. Ömürleri çok kısa, en fazla bir ay yaşıyorlar ve çok güzel bir görüntüsü var. Yeşil kırmızı tonda farklı renkleri de var. Sarı tonlarda olanlar ise çok nadir görünür. Onlar da daha yüksek kesimlerde yetişir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-04-19 10:24:16



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