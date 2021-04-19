Hakkari’de yüksek fiyat denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kasaplara yönelik yüksek fiyat denetimi yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Abdi Arslan ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, bazı kasapların yüksek fiyattan satış yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ve meslek odaları kentte faaliyet gösteren kasapları tek tek denetledi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Abdi Arslan ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, yeni fiyat tarifesi gelmeden kesinlikle yüksek fiyattan et satışına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, itirazı olan kasapların meslek odalarına başvurmalarını istediler.

Kentteki tüm kasapları denetleyen ekipler, yüksek fiyata kesinlikle geçit vermeyeceklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.