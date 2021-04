Yüksekova’da ‘Bayağı Turna’ görüntülendi

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Bayağı Turna’ kuşu görüntülendi.

İlçenin ‘Kuş Cenneti’ olan Nehil Sazlığı, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her sene olduğu gibi yine göç yoluyla gelen onlarca kuş türünden biri olan ‘Bayağı Turna’ da görüntülendi. İri, uzun bacak ve boyunlu, kısa kuyruklu bir kuş türü olan ve Türkiye popülasyonu tehdit altında olan turna kuşunun Yüksekova’da görülmesi sevince neden oldu.

Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, ilçenin tam anlamıyla bir kuş cenneti olduğunu belirterek, “İlçemizde bulunan Nehil Sazlığı binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. İlçemiz göç yollarından biridir. Kuşlar buraya gelip dinleniyorlar, besleniyorlar. Burada yavrulanma dönemleri olan kuşlar da var. Havanın ısınmasıyla şu an Nehil Sazlığı’nda göç yollarıyla gelen kuşlardan görsel bir şölen var. Özellikle doğa fotoğrafçıları için tam yeri ve zamanı. Tam bir cazibe merkezi diyebiliriz. Her sene göç yollarıyla gelen ‘Bayağı Turna’ kuşlarının ilçede kalmaları bizim için büyük bir şans. Çünkü popülasyonları tehdit altında olan bir tür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.