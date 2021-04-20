Pomeranian cinsi köpek saldırıya uğradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pomeranian cinsi köpek saldırıya uğradı

İHA

Pomeranian cinsi köpek saldırıya uğradı

Hakkari'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan pomeranian cinsi köpek yaralandı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler hemen Merzan Mahallesi Okullar Semtine intikal etti. Olay yerinde pomeranian cinsi köpeğin sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı tespit edildi. Olay yerinde ilk muayenesi yapılan pomeranian cinsi köpeğin vücudunun birçok kısmında derin yaralar olduğu tespit edilerek müşahede altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da ‘Bayağı Turna’ görüntülendi
YEREL HABERLER Yüksekova’da ‘Bayağı Turna’ görüntülendi
Aracın çarptığı yavru vaşak öldü
YEREL HABERLER Aracın çarptığı yavru vaşak öldü
Hakkari’de yüksek fiyat denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de yüksek fiyat denetimi
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
YEREL HABERLER Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar ...
Hakkari’de can dostlara yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de can dostlara yiyecek bırakıldı
Köy muhtarı ev ev gezerek vatandaşları aşı olmaları için uyarıyor
YEREL HABERLER Köy muhtarı ev ev gezerek vatandaşları aşı olmaları ...
Yüksekova´da ters laleler çiçek açtı
YEREL HABERLER Yüksekova´da ters laleler çiçek açtı
Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor
YEREL HABERLER Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar Brezilya’nın ...
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşlar polislerin gelmesi üzerine evlerine kaçtı
YEREL HABERLER Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşlar polislerin ...
Yüksekova kırsalında 105 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova kırsalında 105 kilo uyuşturucu ele ...
Yüksekova'da mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Kaymakam Güven’den köy ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Güven’den köy ziyaretleri
Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su arızası giderildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su arızası giderildi
ASRİAD Hakkari Şubesinden 350 aileye et yardımı
YEREL HABERLER ASRİAD Hakkari Şubesinden 350 aileye et yardımı