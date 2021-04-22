Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü törenle kutlandı.

Valilik binası önünde pandemi tedbirlerine uyularak yapılan tören; Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Hakkâri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşla yapan Yunus Emre Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Rahman Günay, “Kurtuluş günleri, gençlerimize, geleceği görmek için geçmişi anlamak gerektiğine dair bir şuur vermeye gayret ettiğimiz günlerdir. Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle kurtuluş günlerimiz, tarihe ışık tutması açısından son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyete Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

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