Vali Akbıyık'tan 23 Nisan mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık'tan 23 Nisan mesajı

İHA

Vali Akbıyık'tan 23 Nisan mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Akbıyık, mesajında, “Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıldönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünü çocuklara bayram olarak armağan edişini bir kez daha coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş mücadelemiz ile demokrasi tarihimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920, aziz milletimizin istiklali ve milli egemenliği için bir dönüm noktasıdır. İstiklal mücadelemizin devam ettiği en buhranlı günlerde doğan ve 101’nci yılını kutlamanın haklı gurunu yaşadığımız TBMM, milli birlik ve beraberliğimizin en somut tecellisidir. ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış’ diyen kahraman ecdadımız din ve vatan aşkıyla gerçekleştirdiği mücadeleden başarıyla çıkarak geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da hür yaşayacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Bu anlamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, millet iradesinin, birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne kasteden her engeli aşabileceğinin mühim bir nişanesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün, milletimizin egemenliğine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının eşsiz bir eseridir. Atatürk’ün bu eşsiz eseri, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak kıymetli çocuklarımıza armağan etmesi; şanlı bir maziye sahip olan yavrularımızı, geleceğe güvenle bakabilmemizin en güçlü teminatı olarak görmesindendir. Millet olarak inanıyoruz ki; bugünün çocukları bu kıymetli hediyenin ruh ve şuuruyla, geleceğin müreffeh Türkiye’sini inşa ederek barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Kendilerine atfedilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek olan çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, kendine güvenen, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirebilmek ortak sorumluluğumuz ve öncelikli hedefimizdir. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anıyor, milletimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü
YEREL HABERLER Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü
Başkan Özbek’ten mahalle ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Özbek’ten mahalle ziyareti
Hurda malzemelerden yaptıkları elektrikli arabayla artık işe gidip geliyorlar
YEREL HABERLER Hurda malzemelerden yaptıkları elektrikli arabayla ...
Açıkta kalan aileye valilik ve Kızılay sahip çıktı
YEREL HABERLER Açıkta kalan aileye valilik ve Kızılay sahip çıktı
Hakkari’deki öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği
YEREL HABERLER Hakkari’deki öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği
Vakaların 2 katına çıktığı Hakkari'de polis, zırhlı araçlardan uyarı yapıyor
YEREL HABERLER Vakaların 2 katına çıktığı Hakkari'de polis, zırhlı ...
Vali Akbıyık'tan Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümü ...
Vali Akbıyık'tan Müdür Pınar'a ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan Müdür Pınar'a ziyaret
Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele
YEREL HABERLER Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
YEREL HABERLER VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
Ayı ve yavrusu şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Ayı ve yavrusu şehir merkezine indi
Dede mesleği tahta kaşık yapımını 38 senedir sürdürüyor
YEREL HABERLER Dede mesleği tahta kaşık yapımını 38 senedir ...
Hakkari'de ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Hakkari'de ilaçlama çalışması
Pomeranian cinsi köpek saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Pomeranian cinsi köpek saldırıya uğradı
Yüksekova’da ‘Bayağı Turna’ görüntülendi
YEREL HABERLER Yüksekova’da ‘Bayağı Turna’ görüntülendi
Aracın çarptığı yavru vaşak öldü
YEREL HABERLER Aracın çarptığı yavru vaşak öldü