Vali Akbıyık'tan 23 Nisan mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, “Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıldönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünü çocuklara bayram olarak armağan edişini bir kez daha coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş mücadelemiz ile demokrasi tarihimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920, aziz milletimizin istiklali ve milli egemenliği için bir dönüm noktasıdır. İstiklal mücadelemizin devam ettiği en buhranlı günlerde doğan ve 101’nci yılını kutlamanın haklı gurunu yaşadığımız TBMM, milli birlik ve beraberliğimizin en somut tecellisidir. ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış’ diyen kahraman ecdadımız din ve vatan aşkıyla gerçekleştirdiği mücadeleden başarıyla çıkarak geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da hür yaşayacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Bu anlamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, millet iradesinin, birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne kasteden her engeli aşabileceğinin mühim bir nişanesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün, milletimizin egemenliğine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının eşsiz bir eseridir. Atatürk’ün bu eşsiz eseri, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak kıymetli çocuklarımıza armağan etmesi; şanlı bir maziye sahip olan yavrularımızı, geleceğe güvenle bakabilmemizin en güçlü teminatı olarak görmesindendir. Millet olarak inanıyoruz ki; bugünün çocukları bu kıymetli hediyenin ruh ve şuuruyla, geleceğin müreffeh Türkiye’sini inşa ederek barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Kendilerine atfedilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek olan çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, kendine güvenen, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirebilmek ortak sorumluluğumuz ve öncelikli hedefimizdir. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anıyor, milletimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

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