Hakkari'de 72 daireli jandarma konutunun temeli atıldı

Hakkari’de 72 daireli jandarma konutunun temeli törenle atıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, jandarma için yapılacak olan 72 daireli ve komutan konutu ile çevre düzenlemesi inşaatının temel atma törenine katıldı. Bulak Mahallesi Pagan Caddesi üzerinde İl Jandarma Komutanlığı için yapılacak olan 72 daireli ve komutan konutu ile çevre düzenlemesi töreninden konuşan Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, kentte her alanda projelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini söyledi. Kamu çalışanlarının konut ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirten Akbıyık, "Hakkari tarihinin en yüksek yatırımlarını, hizmetlerini alıyor. Bu hizmetlerin yapılmasında Cumhurbaşkanımızın Hakkari'ye tanıdığı pozitif ayrımcılığın büyük etkisi var. Bakanlarımızın Hakkari'de yapılan bu yatırımlara öncelik tanıması bizlere şevk oluyor, moral veriyor" diye konuştu.

Kent merkezinde 401 yeni konutun yapıldığını ve 296 yeni konutun da ihalesi yapıldığını ifade eden Akbıyık, "Şu anda burada jandarmanın 72 daireli lojman ve komutan konutunun temelini atacağız. Yüksekova'da 700 polis lojmanımızın yapımı devam ediyor. Kent merkezinde Hakkari Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl 22 kilometre asfalt yaptık, 26 araç aldık. Hakkari halkının daha yaşanabilir, daha güzel şartlarda huzur ve güven içinde yaşaması için devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm birimleriyle elinden gelen gayreti gösteriyor. Belediye olarak 20202023 Değişim ve Dönüşüm programımız var. Bu çerçevede 15 kilometre daha asfalt yapacağız, 3 caddenin giydirmesini yapacağız. Hakkari’mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından duanın yapılması ve kurban kesilmesiyle konutların temeli atıldı.

Temel atma törenine Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman katıldı.

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