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Yüksekova’da 3 günlük kapanma öncesi yoğun karabalık

İHA

Yüksekova’da 3 günlük kapanma öncesi yoğun karabalık

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 günlük yaşanacak kapanma öncesi vatandaşlar çarşı merkezinde yoğun karabalığa neden oldu.
İçişleri Bakanlığının 23 Nisan dahil 3 günlük kapanmayla ilgili genelgesinin ardından Cengiz Topel Caddesi üzerinde vatandaşların yoğunluk oluşturdu. İHA muhabirine konuşan Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle Türkiye geneli 3 günlük tam kapanmaya gidiyoruz. Ondan dolayı şimdi ilçenin en işlek caddesinde yoğunluk yaşanıyor. İnşallah bu yoğunluk hiçbir hastalığa neden olmaz. Vatandaşlarımıza çağrımız, dikkat edelim. İlçemizde zaten korona virüs vakaları artmış durumda. 23 Nisan dahil 3 günlük kapanmada İnşallah herkes kurallara uyar. Çünkü biz maviden sarıya, sarıdan turuncuya geçtik. Bu da kötü durumun yaşandığını belirtiyor. Artık bu kurallara riayet edelim. Ancak birlik olsak bu hastalığı bitirebiliriz” dedi.
Hüsamettin Ulalı isimli esnaf ise, yaşanan pandemiden dolayı zor günler yaşadıklarını belirterek, “Şimdilik sadece çiğ köfte satıyoruz. Mecburuz çünkü bununla ailemize bakıyoruz. Saat 19.00’dan sonra artık 3 günlük tam kapanmaya gidiyoruz. Bugün ilçede iğne atsan düşmez yere, baya bir karabalık var. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan herkes evine gider. Çünkü bu karabalık bizi ürkütüyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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