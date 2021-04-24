Hakkari'de polis tedbirleri elden bırakmıyor

Hakkari'de polis ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi ve vatandaşları uyardı.



İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelge kapsamında Hakkari'de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekipler kapalı olması gereken iş yerlerini kontrol etti, yolda geçen vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı, araçlar üzerinde ise uygulamalarını sıklaştırdı.



Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akıbyık ise Hakkari'de korona ile mücadele seferberliği ilan ettiklerini belirterek, "Hedefimiz Hakkari'nin mavi bölgede kalmasıdır. Ekiplerimiz denetimlerini artırırken vatandaşımızın büyük birçoğu ise kurallara riayet ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.