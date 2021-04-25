Vali Akbıyık, iftara 1 saat kala denetimlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Daha sağlıklı bir hayat sürdürmek için hayatımızdan daha fazla kısıtlama olmaması için kurallara uyalım inşallah biz Hakkari'de korona virüsü yeneceğiz" dedi.

Vali Akbıyık, iftar saatine bir saat kala kent merkezinde denetimlerde bulunarak, kısıtlamadan muaf olan esnafla bir araya geldi. Esnaftan tedbirlere uymalarını isteyen Vali Akbıyık, "Daha önce olduğu gibi şimdi de Hakkari'de tüm iş yerlerinde denetimler artarak devam ediyor. İnşallah Hakkari'de hep beraber bu korona virüsü yenmeyi başaracağız. Sağlık için hepimiz için bütün Hakkari el birliği ile gönül birliği ile bunun üstesinden geleceğiz. Burada maske, mesafe ve hijyen önemli. Biz bilim kurulumuzun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanımızın ve Sağlık Bakanımızın talimatlarını ve genelgelerini mümkün mertebe uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşımızdan koyulmuş olan kurallara ve kısıtlamalara uymalarına rica ediyoruz. Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene mutlaka uymaları gerekiyor. Daha sağlıklı bir hayat sürdürmek için hayatımızdan daha fazla kısıtlama olmaması için inşallah biz Hakkari'de korona virüsü yeneceğiz" dedi.

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