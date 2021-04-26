Doğal oto yıkama istasyonuna büyük ilgi

HakkariÇukurca karayolu üzerindeki suyu doğal oto yıkama istasyonu olarak kullanan sürücüler, hem araçlarını yıkıyorlar hem de serinlemenin tadını çıkartıyor.

Kentten 30 kilometre mesafede bulunan HakkariÇukurca karayolunda dağların altında çıkan su kaynağı, vatandaşlar tarafından uzun borular takılarak doğal oto yıkamaya dönüştürüldü. Üst kısımları içme suyu olarak kullanılan su kaynağının alt kısmında geçen sürücüler ise araçlarından inmeden yıkanmasını sağlıyorlar. Araçlardan inen bazı çocuklar ise su kaynağının altına girerek serinlemenin sevincini yaşıyorlar. Yoldan geçen sürücüler ise araçlarından inmeden ve para ödemeden araçlarını yıkamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, oldukça soğuk olan suyun yörenin adeta can damarı haline geldiğini ifade ettiler.

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