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Dedesinden öğrendiği baston mesleğini köyünde sürdürüyor

İHA

Dedesinden öğrendiği baston mesleğini köyünde sürdürüyor

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hamza Akkurt, dedesinde öğrendiği baston yapma mesleğini köyünde sürdürüyor.
İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan Hamza Akkurt, yıllardır dedesinde öğrendiği baston yapma işini tüm zorluklara rağmen köyde sürdürüyor. Dedesinin değişik ağaçlardan yaptığı bastonları şimdi ise teknolojiye rağmen yaptığını dile getiren Akkurt, “Bu mesleği dedeme bakarak öğrendim. Nasıl yaptığını hepsini tek tek takip ediyordum. Hangi ağaçtan yaptığını hep merak ediyordum. En sonunda nasıl yaptığını çözdüm. Dedemin malzemesi hala duruyordu. Bende o malzemeyle ilk olarak başladım yapmaya. İlk olarak 23 tanesini buzdum ve sonrasında süper bastonlar yapmaya başladım. Bu getirdiğim ağaçları ilk olarak 3 güne yakın bekletiyorum, sonra yaktığım ateş üzerinde eritip kalıba veriyorum ve daha sonra bastonlara çeviriyorum. Bastonlarımı sosyal medyamda paylaştığımda da siparişler bile alıyorum. Bastonları isteyen kesimler ise yaşlılarımız ve çobanlarımız oluyor” dedi.

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