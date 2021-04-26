Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarına devam ediyor

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, HakkariVan yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari- Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-04-26 12:42:41



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