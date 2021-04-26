Mahsur kalan 5 yol yapım işçisi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA)-HAKKARİ´nin Şemdinli ilçesinde yol yapım işlerinde görevli 5 kişi, kayalık ve uçurumlu dönüş yolunda dereyi geçecekleri köprüye ulaşamayınca mahsur kaldı. 1'i harita mühendisi 5 kişi, derenin bir başka noktasından itfaiyenin yangın merdiveni ile kurtarıldı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde bulunan Yaylapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Karayolunda ölçüm yapan harita mühendisi ve yanında bulunan 4 işçi, Yaylapınar Deresi'ni geçmek için köprüyü kullandı. Dağlık ve engebeli arazide 5 kilometre yürüyen ekipten biri düşüp yaralandı. 5 kişi, geri dönmek istediklerinde ise dağlık ve uçurum alanda yürüyerek köprüye ulaşamayınca mahsur kaldıklarını belirterek Şemdinli Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye Başkanı Tahir Saklı´nın talimatı üzerine bölgeye itfaiye aracı sevk edildi. Mahsur kalanlar derenin bir başka noktasından itfaiye aracından uzatılan yangın merdiveni ile kurtarıldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR
2021-04-26 13:33:14
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