ABD Başkanı Biden’in açıklamalarına tepki

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkan Abdurrahman Er, Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamayı şiddetle reddettiklerini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Genel Başkan Er, “Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları 28 Şubat 1986 tarihinde Iğdır’ın Oba köyünde yapılan kazılarda, Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliye karşı insanlık dışı işkencelerle toplu bir şekilde katliam yaptıkları elde edilen bulgularla ortaya çıktığına dair arşivlerde apaçık mevcut olan sadece bariz bir örneğidir. Talihsiz, iftira dolu açıklamasıyla tarih bilmez, kendi siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna bölgeyi germeye ve istikrarsızlığa sokmaya çalışan ABD Başkanı Biden’a sesleniyoruz. Biz daha ölmedik. Yaptıklarınıza tanığız. Yakın tarihte on binlerce kilometre öteden gelip milyonlarca insanın ölümüne sebep olan o soykırım yaptığınız İslam coğrafyasını ve paramparça edilmiş, yerlerinden yurtlarından ettiğiniz o Müslüman kardeşlerimizi asla unutmadık. Sonra kirli geçmişinizle Türkiye üzerinde bir söz söyleme hakkınız asla yoktur. Atmış olduğunuz iftiralarla dolu açıklamanızı kabul etmemizi içimize sindirmemizi beklemeyin. Türkiye öyle masa başlarında suçlayarak birilerini tatmin ederek yazmış olduğunuz senaryolarla dizayn edilecek köksüz bir ülke de değildir. Türkiye’de yaşayan tüm milletimize sesleniyoruz. İç ve dış politikasıyla büyük bir ivme yakalayan ülkemize karşı ABD’nin sürekli aleyhte hamleler yaptığını halk olarak çok iyi biliyoruz. Sınırlarımıza kadar dayanıp ülkemiz üzerinde de bazı unsurlarla tehdit oluşturmaya çalışan güya müttefikimiz diye güven verdiğimiz, sırtımızı dayadığımız ABD’nin aslında dost olmadığını, başında bulunan Biden’in son açıklamasıyla tescillenmiştir. Biden'in 1915 olaylarıyla ile ilgili Ermenileri tatmin etme adına büyük bir iftira ile ülkemizi suçlayan açıklamasının tarihi ve hukuki hiçbir dayanağı olmadığı gibi şiddetle ve nefretle reddediyoruz” dedi.

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