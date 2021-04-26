Askeri araç devrildi: 3 yaralı

Hakkari'de kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde HakkariVan yolu üzerindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ‘Kirpi’ tipi araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 3 asker ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen aracın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.