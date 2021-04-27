Yüksekova’da silah ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yürütülen operasyon kapsamında silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü kırsal alanında icra edilen EREN9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Gürkavak1 Operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde, kayalıkların arasına gizlemiş jelikan bidon içerisinde 2 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer tüfeği, 1 adet av tüfeği, 44 adet mavzer tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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