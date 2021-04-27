

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen PençeYıldırım Harekatı'nda, Sipi Dağı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın (23) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Irak'ın Kuzeyindeki yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Sipi Dağı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Röktürü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çalım'ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Çalım için dua okundu. Duanın ardından şehit askerin cenazesi silah akadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Karayoluyla Van Ferit Melen Havalimanına gönderilen Şehit Çalım'ın cenazesi, buradan da uçakla, Adana'ya daha snra karayolu ile memleketi Osmaniye'ye uğurlanacak.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-04-27 20:48:40



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