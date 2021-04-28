Yüksekova’da Afrika’yı andıran görüntüler Mandaların sudan geçmesi belgesellerdeki bufalo sürülerini andırıyor

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki mandaların su içinde gezmesi Afrika’da çekilen belgeselleri aratmadı.

Yüksekova ilçesinden geçen Nehil Sazlığı’na yakın alanda otlanan mandalar, havaların ısınmasıyla suya girmeyi de ihmal etmiyor. Afrika belgesellerini aratmayan görüntülerin kaydedildiği ilçede, mandalar sıcaklıkların artmasıyla suyun içinde güzel görüntüler oluşturuyor. Ovası ve etrafı karlı dağlarla çevrili ilçede mandaların sudan geçmesi ise belgesellerdeki bufalo sürülerini hatırlatıyor.

Çiftçiler, mandaların su ve çamuru sevdiğini, bunu için yapay göletler yaptıklarını belirterek, bölgede mandacılığı geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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