Hakkarili öğrencilere tablet desteği

– Hakkari’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen tablet bilgisayarlar öğrencilere dağıtıldı.

Durankaya beldesi Cumhuriyet YBO'daki tablet dağıtımına Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve Karakol Komutanı Çetin Aydın katıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca Hakkari genelinde bulunan 5 adet yatılı bölge ortaokulundaki öğrencilere bin 192 adet tablet bilgisayar gönderildiğini ifade eden Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, “Uzaktan eğitim sistemine erişimde gereksinimi olan öğrencilerimiz için devletimizin sunduğu çok önemli bir nimet. 25 GB internet paketiyle birlikte verilen bu tabletlerin dağıtımıyla birlikte yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin tamamı böylece tabletlerine kavuşmuş oluyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, EBA Destek Noktaları ve Mobil Destek araçlarıyla da ilimizdeki çocuklarımızın hizmetinde olmaya devam edecek, bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız" dedi.

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