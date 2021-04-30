Yüksekova tam kapanmanın 1. günü sakin geçti

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanma uygulamasının 1. günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sakin geçti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de dün akşam saat 19.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardından ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını almak için market ve fırınlara gittikleri görüldü. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe sessizliğe bürünürken, sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerine başladı.

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