Hakkari'de asfalt yama çalışmaları başlatıldı

Hakkari Belediyesi, kış aylarında tahrip olan yollarda yama çalışmalarına başladı.
Kent merkezinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda asfalt yama çalışmaları başlattı. Program dâhilinde kentteki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhlarda asfalt yama çalışmasının sürdüğünü belirten belediye yetkilileri, yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama ekiplerinin altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergâhlarda yol iyileştirme yaptığını belirttiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.