Hakkari Belediyesinden ilaçlama çalışması

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Belediyesi, vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirebilmesi için haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar ve rögarları periyodik olarak ilaçlıyor. Bahar aylarının bol yağışlı geçmesi nedeniyle sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlemler alan ekipler, sineklerin üreme noktalarını aralıksız olarak ilaçlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.