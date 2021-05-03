Yaşar KAPLAN-Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari)(DHA)HAKKARİ´nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR´ın sürücü hafif yaralandı, dorsede yüklü ip balyaları ise yola saçıldı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari-Çukurca karayolunun 58'inci kilometresindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden 21 AAL 858 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. TIR'daki ip balyaları yola saçıldı. Hafif yaralanan TIR şoförü, çağrılan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN-Serdar KARA
2021-05-03 14:47:41
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