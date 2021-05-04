Hakkari’de şehir içi duraklar dezenfekten edildi

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüs ve otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Hakkari Belediyesi ekipleri tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kent genelindeki halk otobüsü duraklarında dezenfekte çalışması yaptı. 17 günlük tam kapanma genelgesi ardından kent genelinde temizlik çalışması başlattıklarını ifade eden belediye yetkilileri, "Ekipler kent merkezindeki tüm otobüs duraklarını yıkayıp ve temizleyerek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Otobüs duraklarında vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar yıkanıyor. Daha sonra dezenfekte faaliyetinden geçiriliyor” dediler.

Yapılan dezenfekten çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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