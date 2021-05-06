Başıboş bırakılan hayvanların sahiplerine idari ceza

Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, başıboş dolaşan hayvan sahiplerini tespit etmeleri halinde idari para cezası uygulayacaklarını duyurdu.

Son günlerde Hakkari’nin değişik mahallerinde başıboş bırakılan büyükbaş hayvanların çarşı merkezindeki cadde ve sokaklarda görünmesi üzerine belediye ekipleri hemen harekete geçti. Zabıta ekipleri tüm mahalle muhtarlarını başıboş hayvanlar konusunda uyararak, “İlimiz merkezinde yapmış olduğumuz kontrol ve denetim esnasında merkezin içinde başıboş küçük ve büyükbaş hayvanlar tarafımızdan tespit edilirse, sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre her hayvan başı için 3 bin 800 TL idari para cezası kesilecektir. Küpesiz hayvanlar ise direk şehir dışında uzak bir yere bırakılacaktır” denildi.

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