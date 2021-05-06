Belediye seraları ürün vermeye başladı

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan seralarda ilk ürünler alınmaya başlandı.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hazırlamış oldukları proje kapsamında Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde yapmış oldukları seralarda ilk mahsulün çıktığını belirtti. Başkan Dündar, “İlçede tarım alanında attığımız adımlar çiftçilerimiz için umut oldu. Tek istediğimiz kar gütmeden maliyetine vatandaşımızın ihtiyaçlarına cevap olabilmektir” dedi.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ise belediye ile birlikte ilçede yapılan çalışmalar neticesinde yıllardır ekilmeyen arazilerin değerlendirildiğini söyledi. Kurt, “Amacımız yıllardır ekilmeyen arazileri yeniden tarıma kazandırmaktır” ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden İsmail Aktay da, AK Parti belediyeciliğiyle tarım alanlarında büyük adımlar atıldığını söyleyerek, “Yıllardır ekilemeyen tarlalar tarıma kazandırıldı. Güvenlik nedeniyle girilemeyen ve düzenli olarak ekilemeyen arazilerin yolları yapıldı. Tarım için yeni betonarme su kanalları yapıldı. Belediye bütün imkanlarını çiftçiler için kullanmaya başladı. Bu da gerçekten insanımızı yeniden tarıma, yeniden üretime sevk etti. İnşallah yapılan çalışmalar sonucunda ilçede ekilen ata tohumları sayesinde gün geçtikçe marklaşmaya doğru gideceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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