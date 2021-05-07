Yüksekova'da sağlık çalışanlarına moral amaçlı tatlı ikramı



Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde, tatlıcılık yapan Yadın Bural, moral vermek amacıyla sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.

Yüksekova'da yıllardır tatlı salonu işletmeciliği yapan Bural, koronavirüsle mücadelede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla tatlı ikramında bulundu. 400 tatlı paketi hazırlayan Bural, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek hediye etti. Toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Yadin Bural, "Sağlık çalışanlarımız, kendi sağlıklarını görmezden gelerek, yorgun bedenlerine aldırış etmeden çalışıyorlar. Bizler de sosyal sorumluluk projemiz kapsamında sağlık çalışanlarımızın hem ağzını tatlandırmak hem de çalışma motivasyonlarına bir nebze de olsa destek olmak için tatlı ikram ettik. Böylelikle sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-05-07 11:43:45



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