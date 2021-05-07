Sümbül Dağı zirvesine kar yağdı

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Hakkari'de mayıs ayında Sümbül Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerine kadar devam etti. Kent merkezinde yağmur ve dolu yağışı etkili olurken, Sümbül Dağı’nın yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Mayıs ayında beyaza bürünün Sümbül Dağı ve etrafını kaplayan bulutlar ise kent merkezine güzel bir görünüm kattı.

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