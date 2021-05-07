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Keklik yumurtasını yemek isteyen engerek yılanına vatandaşlar izin vermedi

İHA

Keklik yumurtasını yemek isteyen engerek yılanına vatandaşlar izin vermedi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde doğal ortamda yaşayan kınalı kekliklerin yuvasında bulunan yumurtaları yemeye çalışan engerek yılanı, vatandaşlar tarafından engellendi.
Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi’nin Bey mevkisindeki arazilerini ekmeye giden vatandaşlardan Mehmet Kaplan ve Mansur Budakbeyoğlu, ağaçların arasında bulunan kınalı keklik yuvasına girmeye çalışan ve bölgede ender rastlanan engerek yılanını gördü. Yaklaşık 1 metre boyunda olan engerek yılanını yuvandan uzaklaştırmak için çaba gösteren vatandaşlar, yılanın kendilerine saldırması üzerine öldürmek zorunda kaldı.
Vatandaşlardan Mehmet Kaplan, havaların ısınmasıyla birlikte bölgede son zamanlarda yabani hayvan popülasyonunun arttığını ve tehlikeli anlar yaşadıklarını belirtti.

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