Hakkari'deki destek ödemeleri evlere teslim ediliyor

– Hakkari’de korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal yardım alan hanelere tanımlanan bin 100 TL’lik destek ödemesi, evlere teslim ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bin 100 TL’lik destek ödemesi, hak sahibi vatandaşlara teslim ediliyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları üzerine merkez ve ilçelerinde engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri, Vefa Destek Grupları, PTT personelleri ve güvenlik güçleri tarafından hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

Uygulama karşısında sevinçlerini dile getiren vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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