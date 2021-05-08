Vali Akbıyık'tan Anneler Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Akbıyık yayınladığı mesajda, "Dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlenmiş, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerimizin “Anneler Günü”nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimiz sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan annelerimiz dünyanın en güzel, en temiz, en masum duygularını taşırlar. Dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Bizleri dünyaya getiren, hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve sıcaklığı daima aranan annelerimiz, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, fedakâr emekleri ile bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.

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