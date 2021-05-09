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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Saklı’dan şehit anneleri ve eşlerine ziyaret

İHA

Başkan Saklı’dan şehit anneleri ve eşlerine ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek günlerini kutladı.
Başkan Saklı, şehit annelerini ve eşlerini evlerinde ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu. Başkan Saklı, son olarak terör örgütü PKK tarafından annesi şehit edilen Arıcı ailesini ziyaret etti. Başkan Saklı, “Bugün Anneler Günü ve annelerimizi ziyaret ettik. Şu an bir annenin şehit olduğu bir ailenin evindeyiz. 1994 yılında bölücü terör örgütü tarafından anne çocuğu ile birlikte şehit olmuş. Biz de bu hassasiyetle şehit annenin ailesini ziyaret ettik. Allah onların mekanını cennet eylesin. Biz şehitlerimize minnettarız. Şehit annemizin ve annelerinin tümünün ellerinden öpüyoruz. Biz onların sayesinde huzurlu yaşıyoruz. Allah her türlü terörü ülkemizden def etsin. Allah terör örgütlerine fırsat vermesin” dedi.
Şehit ailesi Arif Arıcı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız bizi ziyaret etti. Annem ve iki kardeşim terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Bizi bugün yalnız bırakmayan başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

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