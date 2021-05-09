Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Merkez Alandüz Bölgesindeki hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet BOSTANCI EREN14 (Kazan/Oğul1) Operasyonu kapsamında; 08.05.2021 günü İlimiz Merkez Alandüz Bölgesinde JİHA ile 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Yapılan yakın hava desteği neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.