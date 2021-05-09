Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Hakkari'nin Merkez Alandüz Bölgesindeki hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet BOSTANCI EREN14 (Kazan/Oğul1) Operasyonu kapsamında; 08.05.2021 günü İlimiz Merkez Alandüz Bölgesinde JİHA ile 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Yapılan yakın hava desteği neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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