Hakkari Müftülüğünden 450 aileye yardım

Hakkari İl Müftü Vekili Mikail Polat, 450 aileye Ramazan yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Hakkari İl Müftü Vekili Polat, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesinin “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” sloganıyla 450 aileye Ramazan yardımı ulaştırdıklarını belirtti. Polat, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs salgını gölgesinde geçirilen ikinci Ramazan ayında İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ‘Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin’ sloganıyla 450 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunduk. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin elzem olduğu bugünlerde İl Müftümüz Faruk Gürbüz, Karaman iline tayin olduğundan ilimizden ayrıldı. nezaretinde il merkezine bağlı mahalle, belde, köy ve mezarlarda Ramazan ayından önce din görevlilerimiz ile birlikte ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. Vatandaşlarımız tarafından şubemize teslim edilen gıda paketleri, fitre, zekat, bağışlanan adak kurbanlarına ait etler ve Türkiye Diyanet Vakfınca gönderilen yardım kartları görevlilerimizden oluşturulan ekipler tarafından büyük bir itina ile en fakirlerinden başlamak üzere yardıma muhtaç 450 ailenin evlerine bizzat ulaştırıldı. Bu hizmeti yaparken vatandaşlarımızdan aldığımız hayır dua ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına duyulan güven bizleri fazlasıyla memnun etti. Vatandaşlarımızdan; zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışları için bagis.tdv.org web adresinden, fitre ve fidye bağışları için de yine tüm GSM operatörlerinin faturalıfaturasız hatlarından fitre yazıp 5601’e SMS göndererek 28 TL’lik fitre ve fidye bağışında bulunmalarını ve yardımlarının en muhtaç ailelere ulaştırılacağını bilmelerini istiyorum. Bu vesileyle, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, ülkemiz ile İslam alemine huzur ve saadet getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.