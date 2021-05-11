Vefa ekibi yollarda

Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grupları ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolilerini ulaştırmaya devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınırken devlet vatandaşı yalnız bırakmıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ihtiyaçlara cevap veriyor. Hakkari'de kısıtlama nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğu, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari merkez başta olmak üzere Durankaya beldesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardım kolilerini kapılarına kadar bıraktılar.

Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınırken, vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi.

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