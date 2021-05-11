Dağlardan ot toplayıp, yemek ve peynir yapıyorlar 



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesine bağlı köylerde yaşayanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarak ot toplamaya başladı. Yüksek rakımlı tepelerde ve dağların eteklerinde büyük zorluklarla toplanan otlar, peynir ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor.

Yüksekova ilçesinde, havaların ısınması ve dağların yeşile bürünmesi ile birlikte köylerde yaşayanlar, özellikle otlu peynir ve çeşitli yemeklerde kullandıkları otları toplamak için yaylalara çıkmaya başladı. At sırtında veya zorlu yolculuklar yaparak köylerine 5-10 kilometre uzaklıktaki yüksek rakımlı yaylalara ve zirveleri karlı dağların eteklerine ulaşan kadınlar bölgede mendi, sirik, kenger ve siyabo gibi isimerle adlandırılan otları toplayıp, aynı zorlu yolculukları yaparak geri dönüyorlar.

Zorlu ve tehlikeli yolculuklar yapılarak dağlardan toplanan otların bir kısmı köylerde yemek ve peynir yapımında kullanılırken, bir kısmı ise tezgahlarda satılarak para kazanılıyor. Bahar aylarında ot toplayarak para kazanmaya çalıştığını anlatan Celil Şener, "Her yıl bahar aylarında zorlu yolculuklar yaparak dağlardan ot topluyoruz. Kimileri topladığı otları evine götürüp yemek ve peynir yapımında kullanıyor, kimisi de tezgahta satarak para kazanmaya çalışıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-05-11 12:26:39



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