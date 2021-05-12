Pancar toplayan kadın hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Olay kent merkezine bağlı Ördekli köyünde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Sikal Temel adlı kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı. Tepeden yaklaşık 30 metre yuvarlanan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirilen Temel’in cenazesinin Ördekli köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.