Pancar toplayan kadın hayatını kaybetti

Hakkari’de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti.
Olay kent merkezine bağlı Ördekli köyünde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Sikal Temel adlı kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı. Tepeden yaklaşık 30 metre yuvarlanan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirilen Temel’in cenazesinin Ördekli köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.